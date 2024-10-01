Белый мрамор, рояль и скромная надпись: вот как выглядит могила Вячеслава Добрынина спустя год после похорон

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года. Ему было 78 лет. Свои последние дни композитор провел в одной из московских клиник, куда его доставили с инсультом.

Похоронили Добрынина на Троекуровском кладбище. В последний путь артиста провожали родные, друзья, коллеги и сотни поклонников. Спустя год на могиле композитора появился белоснежный памятник.

Монумент выполнен из мрамора. В центре композиции — фотография Добрынина, а рядом пианино и гитара. Семья решила обойтись без эпитафии. На памятнике оставили лишь скромную надпись: "Вячеслав Григорьевич Добрынин. 25.01.1946 — 1.10.2024. Народный артист России".

Как рассказала вдова музыканта, Добрынин еще при жизни позаботился о том, чтобы у семьи были средства поставить ему достойный памятник. Поэтому все сделали быстро и так, как хотел бы сам композитор.

Напомним, Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. Его дебют как композитора состоялся в 1970 году. За свою долгую карьеру написал около тысячи песен. Самые известные его композиции — "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".