Само обсуждение возможности поставок ракет Tomahawk ("Томагавк") Соединенными Штатами Украине — это "достаточно опасный симптом". Такой комментарий дал в четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, пройти незамеченным это не могло. Если Вашингтон решится на подобный шаг, "это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны".

Что касается вероятности передачи Киеву ядерных технологий, на Западе даже боятся говорить о таком, подчеркнул Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские власти могут не рассчитывать на получение от американской стороны ракет Tomahawk ("Томагавк"), поскольку Вашингтон ни при каких обстоятельствах не согласует такие поставки. Слухи и заявления противоположного содержания — не более чем "глупая игра".

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что идут переговоры с США по закупке американских вооружений на 900 миллиардов долларов. В МИД России в ответ риторически поинтересовались, откуда деньги и как их заработал Киев.