Честное фото Наташи Королевой без фильтров и макияжа произвело фурор

Наташе Королевой 52 года, но выглядит она гораздо моложе. Все благодаря генам и одной хитрости — певица уже несколько лет ежегодно проходит детокс-программы.

На днях с мужем Сергеем Глушко Наташа заселилась в подмосковный санаторий. Там звездой чете предложили большой выбор программ для детокса и похудения. Королева попробовала модную процедуру по омоложению в криокамере. Супруги вместе соблюдают особую диету и делают другие процедуры, после которых обоим не нужен будет никакой фотошоп.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" хвастается, что уже набралась сил и заметно посвежела. В подтверждение своих слов Королева опубликовала в соцсети фото из санатория. На снимке певица предстала в домашнем виде — в халате и с собранными в пучок волосами, без макияжа. Наташа так довольна своим видом, что даже не стала использовать фильтры.

Поклонники артистки пришли от кадра в восторг. Снимок разлетелся по фан-пабликам и произвел фурор. Люди считают, что Королевой и не нужен никакой макияж, так хорошо она выглядит в натуральном виде.