Сергей Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы

Столичные колледжи готовят настоящих профессионалов, ребята получают востребованную специальность и успешно строят карьеру в родном городе, отметил Сергей Собянин в посте в своем канале.

Как уточнил мэр, в основе обучения лежит практика: оттачивать полученные навыки студенты могут в современных лабораториях и мастерских, а также на площадках предприятий-партнеров.

"Их у столичных колледжей уже больше 3,8 тыс. Выпускники успешно устраиваются на работу в течение года. Именно они, приходя на столичные предприятия, ежедневно делают Москву уютнее, комфортнее и красивее", - добавил глава города.

Собянин пожелал студентам успехов в обучении, а преподавателям - талантливых учеников.