Путин напомнил про престиж и востребованность рабочих специальностей

В последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на российском рынке труда постоянно возрастают. На это указал глава государства Владимир Путин, приветствуя участников празднования 85-летия системы среднего профессионального образования в России.

В телеграмме, которую приводит пресс-служба Кремля, Путин напомнил, что в рамках федерального проекта "Профессионалитет" открываются новые и модернизируются действующие учебные заведения, формируются современные стандарты подготовки квалифицированных и конкурентоспособных рабочих и специалистов среднего звена.

Эффективная система среднего профессионального образования, отвечающая потребностям реального сектора экономики и целям национального развития, предоставит молодежи широкие возможности для реализации талантов, интересных проектов и инициатив, подчеркнул президент.

Он также поблагодарил педагогов и наставников, оказывающих особое влияние на личностное и профессиональное становление воспитанников.

Ранее глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал россиянок рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров, чтобы появилась "рабочая сила". Он отметил, что прежде до 70-80% занятых в строительстве и капремонте составляли приезжие, однако теперь с мигрантами сложнее.

Руководитель Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков, говоря про самые востребованные в ближайшие пять лет профессии, заверил, что без работы точно не останутся те, кто умеет работать руками. Очень нужны механики, ремонтники транспорта, электромонтажники, слесари-инструментальщики, строители, рабочие-отделочники.