Венгрия не собирается принимать участие в инициативах Евросоюза по использованию российских активов для помощи Украине. С таким заявлением выступил в четверг, 2 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как подчеркнул политик, в Будапеште "не хотят нести ответственность за будущие последствия таких действий", если члены Евросоюза договорятся конфисковать активы России, замороженные в рамках санкций.

Орбан пояснил, что "раз эти деньги принадлежат не нам, то мы не будем их трогать" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ЕС в своем желании конфисковать российские замороженные активы действует как банда грабителей. При этом "кто-то стоит на шухере", кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, требует поделить на всех ответственность за преступление.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что финансово-экономический порядок в мире будет разрушен в случае воровства замороженных российских резервов Западом. При этом экономический сепаратизм будет только усиливаться.