ПВО сбила 20 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 3 октября

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В период с 23:00 мск 02 октября до 07:00 мск 03 октября дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: девять украинских дронов сбито над акваторией Черного моря, четыре - над территорией Воронежской области. По три беспилотника ВСУ уничтожено над Белгородской областью и Республикой Крым, еще один беспилотник перехвачен над территорией Курской области.

Как сообщил в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев, украинские дроны ночью пытались атаковать три района. Цели были обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.