Вооруженные силы России осуществили серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Днепропетровске, Полтаве, Одессе, Киеве, Николаеве и в подконтрольном украинским властям Херсоне. Активно наступают наши бойцы в зоне СВО.

Сокрушительное поражение неонацистам наносит армейская авиация. Экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 ударил по скоплению бронетехники и личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения.

А это уже врага атакуют беспилотники. В районе Константиновки операторы БПЛА выявили и уничтожили две неприятельские бронемашины, сорвав ротацию боевиков на переднем крае. На Краснолиманском участке фронта надежное огневое прикрытие штурмовым отрядам обеспечили артиллеристы. Беглым огнем самоходной гаубицы они накрыли минометный расчет противника.