Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Рядовой Ренат Даутов, действуя в составе артиллерийской батареи, попал под обстрел ВСУ, но смог обеспечить непрерывное ведение огня, подобрать нужные боеприпасы и установить взрыватели. Благодаря его грамотным действиям были уничтожены три артиллерийских орудия противника. Враг был вынужден отступить.

Младший лейтенант Тимур Назипов, командуя штурмовым подразделением, смог захватить вражеский опорный пункт, отразить три контратаки неприятеля и удержать позиции до прибытия основных сил. В результате наши военнослужащие взяли под контроль еще два форпоста, уничтожив до пятнадцати неонацистов и избежав потерь среди личного состава.