Актер Сергей Рыбин умер в 51 год от цирроза печени

Актер Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни. Артист умер еще 29 сентября, но об этом стало известно лишь после похорон, 2 октября.

Летом у звезды сериалов выявили серьезные проблемы со здоровьем. "Врачи ему сказали, что у него цирроз. Пока он лежал в больнице, из его палаты несколько человек скончались с таким же диагнозом", — рассказал ИА Регнум друг актера Александр.

Рыбин бросил пить, соблюдал диету, следовал всем рекомендациям врачей. Но лечение не давало результатов. Сергею становилось хуже. Друзья, коллеги и сестра до самого конца поддерживали Рыбина.

"Друзья всегда должны приходить на помощь, и мы его поддерживали, но здоровье у него стало сильно сдавать после этого. Он даже упал и повредил спину, ему стало тяжело ходить. И один из друзей, Слава, привез ему резную трость из-за границы, чтобы настроение поднимала", — вспомнил приятель артиста.

Сергей Рыбин навсегда запомнится россиянам по ролям в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Морские дьяволы", "Шеф. Возвращение", "Тайны следствия-19", "Великолепная пятерка", "Мост-2".