Путин: Нужно быть готовыми к чему угодно

Все инструкции и советы дают лишь для того, чтобы потом им не следовать. Такое заявление сделал в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

В ответ на просьбу модератора "дать инструкцию по применению к полицентричному миру", о построении которого сейчас много говорят, российский лидер высказал свое мнение о происходящем сейчас и о месте России в современном мире.

Как показывают последние события, в современном мире готовым нужно быть абсолютно ко всему, помнить о своей ответственности и о том, что ставки чрезвычайно высоки, отметил Владимир Путин.

Полицентричный мир, по его словам, это намного более открытое и даже творческое пространство, в котором нет ничего предопределенного и многое зависит от продуманности его участников. Пространство многополярности очень динамично, перемены в нем происходят быстро и внезапно — невозможно подготовиться, а реагировать приходится моментально.

Зато это полицентричное пространство более демократично и открывае дорогу большому пространству игроков. Никогда прежде не было такого количества стран, способных влиять на глобальные процессы, подчеркнул президент России. С учетом этого важно искать точки соприкосновения и сотрудничества.