Путин напомнил про две попытки России вступить в НАТО

Россия неоднократно предпринимала попытки обсудить вопросы глобальной безопасности, однако наталкивалась на противодействие Запада. Об этом напомнил в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил политик, наше государство дважды заговаривало о присоединении к Североатлантическому альянсу. В первый раз это произошло в советские времена, в 1954 году, а второй — во время визита президента США Билла Клинтона в Москву.

Однако мы оба раза получили отказ, "причем с порога", рассказал Владимир Путин. Он объяснил это тем, что "наши западные коллеги оказались не готовы к освобождению от политических и исторических стереотипов".

Шанс на другое, позитивное, развитие международных отношений у нас был, но западные страны не устояли перед "соблазном абсолютной власти", резюмировал российский лидер.