Россия явила миру высочайшую степень устойчивости и продемонстрировала свою способность сломать целую коалицию государств. Об этом заявил в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул российский лидер, наше государство — абсолютный рекордсмен в мире по количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями.

Западные страны "хотели заставить народ России страдать, строили планы один фантастичнее другого", однако пора успокоиться, понять реалии и выстраивать отношения в совершенно другом направлении, призвал Владимир Путин.

Некоторые до сих пор "упорно надеются добиться своего" и нанести России так называемое стратегическое поражение. Однако глава государства выразил надежду на то, что "жизнь покажет" бесполезность подобных потуг и "это дойдет до самых тугодумов".