Тарасов публично сорвался на Костенко, которая случайно разбила его подарок

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился.

Модель родила Тарасову четверых детей. Семья живет очень дружно, без скандалов. Правда, Дмитрий по-прежнему очень трепетно относится к вещам, которые дарит жене.

Так, Тарасов нецензурно выругался, когда Костенко уронила новенький iPhone, который он ей подарил. Инцидент попал на видео, которое Анастасия разместила в соцсети.

Модель была так рада презенту, что решила снять распаковку. Костенко включила камеру, взяла в руки коробочку с дорогостоящим телефоном, но в самый ответственный момент iPhone выскользнул из упаковки и упал на пол.

Дмитрий сидел рядом и сорвался на жену, когда она подняла телефон и показала, что на корпусе появилась хорошо заметная вмятина. Футболист не сдержал эмоций, сказав очень обидное слово. "Ну и ладно, будет прекрасным воспоминанием", — попыталась сохранить лицо Костенко.