Путин назвал европейские заявления о российской угрозе "чушью, в которую невозможно поверить"

Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании клуба "Валдай", что некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться.

Президент выразил надежду, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов.

Вместе с тем глава государства назвал "чушью" , в которую "невозможно поверить", утверждения ряда европейских лидеров о том, что Россия намерена "напасть на НАТО".

Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции, подчеркнул Путин.

Если у кого-то появится желание потягаться с Россией в военной сфере, она ответит быстро, не нужно провоцировать, исключений не было и не будет, сказал также Путин.

Только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности текущего века, указал президент.