Путин похвалил план Трампа по Ближнему Востоку: Свет в конце тоннеля

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует, поскольку прежде ее пытались решить по рецептам западной дипломатии. Об этом напомнил в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Говоря о ближневосточном конфликте, политик подчеркнул, что свет в конце тоннеля все-таки может появиться. В связи с этим российский лидер напомнил про недавно опубликованный план президента США Дональда Трампа — Россия ознакомилась с этой инициативой.

Также Владимир Путин заявил, что "только кропотливая, всесторонняя работа с вовлечением разных партнеров и опорой на творческие подходы может решать сложное уравнение безопасности XXI века".