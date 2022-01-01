Путин: Западу не жалко народа Украины

Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал, заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Валдай", подчеркнув, что украинская трагедия - это "боль для всех нас".

Если бы Дональд Трамп был у власти в 2022 году, конфликта на Украине можно было бы избежать, добавил российский лидер.

Те же, кто сегодня науськивал Киев, плевать хотели на интересы и России, и Украины, отметил президент.

Для европейских стран, продолжил Путин, ситуация на Украине - это способ расширить зону контроля и подзаработать.

По словам главы государства, стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России, но именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем.

При этом Путин отметил, что изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам.

Ответственность за то, что пока не удалось прекратить боевые действия на Украине, лежит, прежде всего, на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт, заявил Путин.

"По-моему, другой цели на сегодня там не просматривается. Тем не менее я думаю, что добрая воля возьмет верх. И в этом смысла нет ни малейших сомнений", - сказал президент.