Путин предостерег от искажения смысла ООН при ее реформировании

Организация Объединенных Наций (ООН) — это наследие победы во Второй мировой войне и самый успешный опыт создания международной организации. Об этом заявил в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул российский лидер, ООН представляет собой символ духа сотрудничества, союзничества, даже боевого братства многих государств. С 1945 года количество государств — членов этой организации увеличилось в четыре раза. В результате ООН превратилась в многополярную организацию еще до того, как таким стал мир.

ООН, безусловно, нуждается в адаптации к меняющимся реалиям, но при этом важно не исказить основной смысл, в том числе обретенный в процессе ее сложного развития.

Проблем в ее функционировании много, но лучше, чем ООН, пока ничего нет, резюмировал Владимир Путин. Он отметил, что потенциальные возможности этого формата по-прежнему "очень большие, вопрос на самом деле в том, как мы сами — те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации — эти возможности используем".