Власти направят на среднее профессиональное образование 105 миллиардов рублей

В ближайшие три года на среднее профессиональное образование будет направлено 105 миллиардов рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Речь об этом зашла в национальном центре "Россия", где Мишустину провели экскурсию по выставке к 85-летию со дня создания этой образовательной ступени. Там же премьер в режиме телемоста пообщался с победителями конкурса "Мастер года" из Курска. А на очной встрече с победителями и призерами состязания он рассказал, что более 80% выпускников колледжей сейчас успешно трудоустраиваются. В планах - к 2030 году решить поставленную президентом задачу по подготовке двух миллионов квалифицированных специалистов.