Власти направят на среднее профессиональное образование 105 миллиардов рублей

В ближайшие три года на среднее профессиональное образование будет направлено 105 миллиардов рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Речь об этом зашла в национальном центре "Россия", где Мишустину провели экскурсию по выставке к 85-летию со дня создания этой образовательной ступени. Там же премьер в режиме телемоста пообщался с победителями конкурса "Мастер года" из Курска. А на очной встрече с победителями и призерами состязания он рассказал, что более 80% выпускников колледжей сейчас успешно трудоустраиваются. В планах - к 2030 году решить поставленную президентом задачу по подготовке двух миллионов квалифицированных специалистов.
"Блестящее образование получают сейчас выпускники колледжей – профессиональное, нужное стране. Образование, которое позволяет развиваться молодым людям, создавать щит страны – промышленный, экономический, помогать в достижении национальных целей развития, которые перед нами ставит президент. Сегодня у нас в стране действует более 3,2 тысячи колледжей, в которых учатся около 4 миллионов молодых людей", - сказал Мишустин.