Путин отметил стремление России к полноформатному восстановлению отношений с США

Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, сказал Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Валдай". В отношениях стран есть противоречия, но это нормально, добавил президент.

"Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий, упорный, все же будет иметь целью сойтись. А это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны", - указал глава государства.

России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам, напомнил президент.

Россия переживала многочисленные потрясения, но благодаря историческому багажу она лучше готова к сложной мировой ситуации, подчеркнул Путин и подытожил: Россия была, есть и всегда будет.