Путин объяснил, чем отличается от Александра I

Между президентом России и императором Александром I имеется существенная разница. На это указал в четверг, 2 октября, глава государства Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Модератор заседания поинтересовался у российского лидера, не ощущает ли он себя "Александром I на Венском конгрессе", подразумевая общеевропейскую конференцию 1814-1815 годов. На этом мероприятии по завершении наполеоновских войн были, по сути, очерчены новые границы государств Европы. Не последнюю роль играла Россия как победитель Наполеона.

Владимир Путин отказался от такого сравнения, подчеркнув, что "Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок — большая разница".

При этом российский лидер напомнил про важнейшие достижения императора — Александр I "объединил Европу и победил врага, который вторгся на нашу землю".