Путин объяснил, что такое "новая война"

В ходе выступления на форуме "Валдай" Владимир Путин ответил на вопрос о том, как сегодня изменилась война.

В первую очередь глава государства отметил беспилотные системы - в воздухе, на земле и на воде.

"Очень многие вещи, которые активно применяются в боевых действиях, они все двойного назначения", - указал президент, приведя в пример то, что БПЛА могут применяться и в мирной жизни.

Также Путин напомнил, что танки сегодня используются по-другому: не для прорыва, а чтобы прикрывать пехоту.

Что касается высокоточного оружия большой дальности, Путин заявил, что оно становится менее эффективным, потому что активно используются системы РЭБ.

"Все меняется, кроме одного. Это храбрость, мужество и героизм русского солдата", - заключил президент.