Путин: Инструкторы НАТО непосредственно участвуют в боях против России

С Россией в настоящее время воюют все страны Североатлантического альянса, которые не скрывают этого и сами об этом заявляют. На это указал в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул политик, в Европе даже создан специальный центр, который оказывает сопровождение бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а инструкторы НАТО непосредственно участвуют в боевых действиях — не только в обучении ВСУ, но и в реализации решений.

Владимир Путин отметил, что это "вызов для нас серьезный", но ВС России достойно с ним справляются. Российская армия на сегодняшний день является самой обороноспособной в мире и по выучке состава, и по наличию технических возможностей, и по тактике ведения боевых действий.