Путин рассказал о ходе СВО и отреагировал на трамповского "бумажного тигра"

В стане ВСУ царит неразбериха, заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Валдай".

Так, по словам президента, по всей линии боевого соприкосновения войска России уверенно идут вперед. А освобождение Волчанска - дело времени. Кроме того, заняты две трети Купянска.

России осталось освободить 0,13% Луганской области, добавил глава государства. Также российская армия вошла в Константиновку и Северск.

"Где-то процентов 19 противник контролирует Донецкой области. 24-25% - Запорожская и Херсонская область", - уточнил Путин.

Если это "бумажный тигр", как выразился Дональд Трамп, то что тогда НАТО? Таким риторическим вопросом задался российский лидер.

Оружия ВСУ поставляют достаточно, отметил Путин, но потери у Украины очень большие.