Рассекречено баснословное состояние Кейт Миддлтон. Как зарабатывает принцесса?

Кейт Миддлтон является работающим членом королевской семьи. Это значит, что зарубежные визиты, прием высокопоставленных гостей во дворце, посещение больниц и благотворительных фондов, покровительство различным организациям для жены принца Уильяма основная деятельность.

Но кто тогда платит Кэтрин зарплату и на что она живет? Бытовые расходы монаршей особы, ее поездки и официальное проживание покрывает так называемый Государственный грант. Принцесса и ее муж имеют доход от обширных землевладений, доставшихся им от родственников. Каждый год члены королевской семьи передают прибыль от своих угодий в казну Великобритании. Взамен правительство выделяет особый Государственный грант. С 2024 года Виндзоры получают обратно 12%. До этого монаршей семье возвращали 15% от переданной прибыли.

Например, два года назад королевской семье было выделено 109 миллионов долларов. И это при том, что расходы на безопасность оплачиваются отдельно. Телохранителей и охранников августейшим особам обеспечивают за счет налогоплательщики. Величина этих расходов держится в секрете.

Определить точное финансовое состояние Кейт Миддлтон и ее мужа невозможно, но журналисты издания CelebrityNetWorth выяснили, сколько денег принцесса хранит в банке. Оказывается, Кэтрин — миллионерша. На личных счетах невестки Карла III находится около 10 миллионов долларов. У принца Уильяма в разы больше — 100 миллионов долларов. И это только денежные средства. Дома, квартиры, земельные участки и драгоценности пары оцениваются в миллиард долларов.

Став членом королевской семьи, Кейт Миддлтон серьезно разбогатела. Но и до замужества принцесса Уэльская не была бедной. Семья принцессы унаследовала трастовый фонд в размере 3,7 миллиона долларов. Кроме того, отец и мать Кейт вели успешный бизнес. До пандемии коронавирусной инфекции детище Миддлтонов оценивалось в 37 миллионов долларов. Но в 2023 году родители принцессы продали свою фирму.