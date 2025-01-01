За сентябрь украинская армия потеряла примерно 44 700 человек, причем почти половину из них — безвозвратно. Такие данные озвучил в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как рассказал российский лидер, за период с января по август 2025 года в украинской армии насчитывается 150 тысяч дезертиров, за это же время в рамках насильственной мобилизации набрали 160 тысяч человек.

К сожалению, есть потери и с нашей стороны — это неизбежно во время военного конфликта, однако потери ВС России кратно меньше. У нас и дезертиры тоже есть, но по сравнению с тем, что происходит на Украине, это единицы, подчеркнул Владимир Путин.

Еще одно важное различие состоит в том, что "наши ребята приходят сами и записываются, мы же не проводим никакой массовой и принудительной мобилизации", отметил глава государства.

С учетом текущих увеличивающихся потерь ВСУ у Киева есть только один способ попытаться удержать фронт — понизить возраст мобилизации. Однако это не даст результатов, потому что нет времени на подготовку новобранцев: российские войска наступают каждый день, ВСУ не успевают ни закрепиться, ни подготовить личный состав.

Лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться с Россией, тем более что мы постоянно предлагаем диалог, подчеркнул Владимир Путин. Однако власти в Киеве не спешат это делать, ведь на Украине "армия простая, рабоче-крестьянская", а "элита-то не воюет — они только посылают на убой".