Путин рассказал, как пил кофе с Тони Блэром в пижамах

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", поделился воспоминаниями об общении с бывшим главой британского правительства Тони Блэром.

Тони Блэра упомянули на заседании "Валдая" в контексте урегулирования палестино-израильского конфликта. По замыслу Соединенных Штатов, британский политик должен будет возглавить переходную администрацию Газы — так называемый Совет мира.

Владимир Путин отметил, что Тони Блэр прежде не фигурировал в качестве миротворца, однако он как "опытный политик" может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта в Газе.

При этом президент России рассказал, что знаком с британским экс-премьером, с которым ему даже довелось вместе ночевать. После этой ночевки, по словам российского лидера, политики вместе пили кофе в пижамах. Уточнять, где, когда и при каких обстоятельствах это происходило, Владимир Путин не стал.