Политолог Суслов объяснил, зачем Европа нагнетает антироссийскую истерию

Зачем европейские политики нагнетают антироссийскую истерию? Действительно ли кто-то из них всерьёз верит в возможность войны с нашей страной? А также - на что направлены сообщения о якобы готовности Вашингтона передать киевскому режиму ракеты для ударов вглубь России?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Проблемы в Европе настолько масштабные, политическое банкротство нынешних европейских элит настолько глубокое, что для сохранения власти у них есть только один способ – это нагнетание антироссийской истерии, продолжение конфронтации", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео