Американец Майкл Глосс, воевавший на стороне российской армии в зоне спецоперации, погиб при попытке спасти своего боевого товарища, хотя сам был ранен. Об этом рассказал в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что об участии американца из "нерядовой семьи" в СВО на стороне России узнал только при получении проекта приказа о его посмертном представлении к государственной награде. Глосс — сын заместителя директора ЦРУ и ветерана ВМС США. Родители считали, что Майкл отправился путешествовать, но он приехал в Россию и явился добровольцем в военкомат, поскольку разделял российские ценности.

Бронетранспортер, в котором находился Глосс, подорвался на мине. Майкл, несмотря на собственные раны, пытался спасти раненого товарища: "И вот представляете, этот парень, молодой парень, 22 года, по-моему, был, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию". Однако оказавшийся рядом украинский дрон нанес удар, американец погиб.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что храбростью Глосса могут гордиться Соединенные Штаты. Его посмертно наградили орденом Мужества, награду передали семье через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В честь отважного американца назвали школу в Донбассе.

Российский лидер также заявил, что это тот случай, когда гражданство не имеет значения, Майкл Глосс был настоящим русским солдатом: "Сегодня для нас неважно: человек с востока, с запада, с юга, с севера. Но если он разделяет наши ценности, он наш человек".