Путин на "Валдае": об ответе Европе, успехах СВО, задержании танкера и комфортном Трампе

Россия показала высочайшую степень устойчивости к санкциям. Эти рестрикции на деле были карательными мерами, но потерпели полный крах. Владимир Путин говорил об этом сегодня на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай в Сочи. По словам президента, мы воюем практически напрямую с НАТО. Но тем, кто внушает населению Европы, что Москва может напасть, посоветовал уняться и заняться своими проблемами. А еще напомнил собравшимся на берегу Черного моря пророческие стихи Пушкина.

Репортаж Матвея Шестакова.