Путин объяснил, почему США покупают энергоносители у России и запрещают другим

Соединенные Штаты продолжают покупать уран у России, хотя в то же время требуют от других государств отказаться от российских энергоносителей. Об этом рассказал в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как уточнил Путин, США "у нас действительно уран покупают", причем за первые шесть месяцев 2025 года потратили на него 800 миллионов долларов. Ожидается, что по итогам года совокупные затраты американской стороны на российский уран превысят миллиард долларов. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, "примерно 25% мы поставляем", отметил глава государства.

Говоря о том, что США всем запрещают покупать российские энергоносители, а сами это делают, Владимир Путин напомнил фразу: "То, что позволено Юпитеру, не дозволено быку". Однако другим государства невыгоден отказ от торговли с Россией, даже под угрозой высоких американских пошлин. Например, потенциальный ущерб Индии от санкций со стороны США будет аналогичен потерям в случае отказа от российских энергоносителей. Владимир Путин поинтересовался: "Зачем тогда отказываться?"

Президент России предупредил, что попытка контролировать всё и вся вокруг создает перенапряжение , которое "бьет по внутренней стабильности" государств, которые пытаются установить такой контроль, поскольку у их граждан возникает законный вопрос: "А зачем нам все это надо?"