85-летний Эммануил Виторган снова в поисках подходящей женщины: "С болью в сердце пришлось расстаться"

Эммануил Виторган вынужден просить о помощи. Актер снова ищет няню для своих младших детей. Помощница семьи, которая несколько лет приглядывала за дочками звезды советского кино, уволилась, а подобрать ей замену оказалось очень трудно.

"Друзья, может, кто-то знает нормальную няню? Несколько лет у нас была замечательная няня, Марьям Пашаева! Чистота, уход, прекрасно относилась к нашим детям… С болью в сердце пришлось расстаться", — написал Эммануил Гедеонович на своей странице в соцсети.

Артист заверил, что с прежней помощницей не было никаких проблем, она покинула семью лишь по той причине, что семилетняя Этель, и шестилетняя Клара подросли, теперь им нужна няня с другими навыками.

"Что делать, мы подросли! Ищем няню, желательно, с педагогическим образованием или с хорошим опытом! Старшая пошла в 1 класс, младшая в подготовительной группе", — объяснил актер.

Напомним, что летом семья 85-летнего Эммануила Виторгана попала в скандал из-за няни. Когда артист попытался найти помощницу в Юрмале, которая бы присмотрела за детьми до осени, Виторгана и его жену обвинили в хамском отношении к персоналу. Николь Кононова публично заявила, что в прошлом году присматривала за дочками артиста, но не продержалась в знаменитом семействе и неделю. По ее словам, маленькие дети вели себя плохо и бросали в нее грязное белье со словами: "Убери, прислуга".