Путин назвал истинную причину "пиратского захвата" танкера властями Франции

Власти Франции позволили себе акт пиратства, когда французские ВМС захватили нефтяной танкер Boracay. Такую оценку высказал в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер прокомментировал задержание властями Франции танкера, который шел под флагом Бенина в нейтральных водах. Сделано это было без всяких оснований, подчеркнул Владимир Путин, поинтересовавшись, что же хотели там найти французы: "Там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого нет и не было, и быть не может".

Глава государства предположил, что подобные действия официального Парижа в условиях тяжелой внутриполитической ситуации — это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия, потому что у властей Франции нет иного способа отвлечь внимание своего населения собственных проблем. При этом неизвестно, "насколько это связано с Россией".

Что касается взаимоотношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин охарактеризовал их как добрые и рабочие: "Я его хорошо знаю".