Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске: Любит эпатировать

Президенты России и США обсудили во время встречи на Аляске ситуацию на Украине и пути выхода из нее. Об этом рассказал в четверг, 2 октября, российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил Владимир Путин, на Аляске политики не говорили практически ни о каких-других вопросах, в том числе двусторонней повестки — только "о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса". В целом это уже хорошо, "мы предприняли попытку найти, поискать" пути решения проблемы.

Речь шла, хоть и поверхностно, о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не просто в тупике — на самом низком уровне за всю историю.

Путин отметил, говоря о своих отношениях с Трампом, что "мы знакомы с ним давно", он "любит эпатировать немножко, мы все это видим и оценили", но в целом он "человек, который умеет слушать" и "комфортный собеседник".

Стороны достаточно долго общались: "Мы беседовали, беседовали сколько там, часа полтора, да. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал, я слушал его, тоже внимательно".

Президент России высказал благодарность американскому коллеге за организацию встречи на Аляске. Восстановление отношений Москвы и Вашингтона "хорошо для всех: и для нас в двустороннем плане, и для всего международного сообщества".