Путин объявил о завершении очень сложного этапа в экономике

Россия уже миновала очень сложный этап в экономике — есть все основания и возможности двигаться дальше. Об этом рассказал в четверг, 2 октября, российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер выразил уверенность в том, что движение вперед продолжится, тем более что "у нас за последние два года был и 4,1% темп экономического роста, и 4,3%". Это намного превышает "мировые значения".

Однако мы были вынуждены пожертвовать рекордными темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики в целом, подчеркнул Владимир Путин.

Также президент выразил надежду на то, что высокая ключевая ставка не перезаморозит российскую экономику, анонсировав "мероприятия, связанные с вынужденным охлаждением".

В целом важно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом "все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", резюмировал Путин.