"Томагавки" - мощное, хоть и не совсем современное оружие, но ситуацию на поле боя оно кардинально не изменит, сказал Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Валдай".

"Атакамсы" были. И что? Будут "Томагавки" - будем их сбивать", - сказал президент.

Вместе с тем российский лидер отметил, что если Штаты действительно поставят Украине обозначенное вооружение, это будет серьезная эскалация конфликта, его переход в качественно новое состояние, так как запуски "Томагавков" без прямого участия американских военных невозможно.

Увеличение уровня эскалации на Украине связано с попыткой западных элит отвлечь внимание своих граждан от нарастающих проблем внутри своих стран.