Путин выразил соболезнования в связи с убийством американского активиста Кирка

Убийство американского активиста Чарли Кирка в прямом эфире — это отвратительное злодеяние. Такое заявление сделал в четверг, 2 октября, российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер высказал соболезнования семье и всем близким Кирка, подчеркнув, что "мы сочувствуем и переживаем".

Владимир Путин подчеркнул, что считает это преступление признаком глубокого раскола в американском обществе. Чарли Кирк защищал традиционные ценности, которые с оружием в руках приехал защищать в Россию другой американец — Майкл Глосс, указал глава государства.

В России есть американцы, готовые отдать жизнь за традиционные ценности — последователи Чарли Кирка должны знать об этом, добавил Путин.