Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", прокомментировал обвинения ряда стран Европы в том, что якобы российские беспилотники нарушают их воздушное пространство.

В ответ на шутливый вопрос модератора о том, зачем российский лидер посылает столько дронов в Данию, Владимир Путин с улыбкой заявил: "Не буду больше".

Комментируя утверждения с Запада о том, что Россия якобы нацеливает свои беспилотники на европейские государства, Путин отметил, что "у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают", а также "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".

Подобные обвинения в адрес России — это тоже один из способов нагнетания обстановки, чтобы выполнить цели "вашингтонского обкома" и отвлечь внимание от сущностных и глубинных проблем самих западных стран, подчеркнул политик.

Модератор заседания отметил, что эта реплика президента России наверняка напугала Лиссабон, и поспешил заверить, что это шутка. Но Владимир Путин заявил: "Какая же шутка? Неееет…". Завершил обсуждение этой темы российский лидер фразой: "Предупрежден — значит, вооружен".