Влад Соколовский с женой поставили на место раскричавшуюся Риту Дакоту

Рита Дакота устроила публичную взбучку жене своего бывшего Влада Соколовского. Певицу задело, что Ангелина позволила себе высказаться о ее рухнувшем браке с артистом.

"Меня сделали виноватой в том, что этой „химии“ во мне было недостаточно. Поэтому мне, беременной, а потом и с грудной лялькой на руках можно было изменять направо и налево. И это рассуждает женщина о другой женщине. Разве так можно? Разве это красиво?!" — возмутилась Рита.

Соколовские, увидев, как в соцсети раскричалась Дакота, аккуратно поставили скандалистку на место. Супруги записали совместное видеообращение, в котором отметили, что Рита может сколько угодно намекать на неверность Влада в новом браке, главное, что они вместе и очень счастливы.

"Самое важное, что нужно знать про нас, это то, что у нас сейчас все прекрасно. Поверьте, мы знаем друг о друге гораздо больше, чем вы можете нам рассказать и даже представить себе. Это искренне, честно и по-настоящему", — заявили супруги.

По словам Соколовских, они за шесть лет многое прошли, были и очень тяжелые моменты. Но когда супруги честно все рассказали друг другу, в их отношениях начался совершенно иной этап.

"Если пара сможет пройти через это, разбиться об эту реальность, но обратить все свои страдания в реальные чувства и любовь, то получается очень красива и долгая история. Это то, что мы проживаем сегодня", — отметил Влад.