Путин назвал себя директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", оговорился и назвал себя директором американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Глава государства рассказывал о том, что удивило его в поведении и политике западных партнеров, когда он занял должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Однако вместо фразы "будучи директором ФСБ" Владимир Путин сказал "будучи директором ЦРУ", чем вызвал дружный смех присутствующих. Тут же была сделана уточняющая ремарка: "Будущим".

Президент при этом вспомнил и рассказал, как во время поездки в Соединенные Штаты его знакомили с секретными документами. Присутствовавший при этом директор ЦРУ попросил российского лидера подписью подтвердить факт ознакомления, что Владимир Путин и сделал.