Сын Михаила Круга сыграл свадьбу с девушкой, которую нашел на шоу "Давай поженимся!"

Александр Круг в июне сделал предложение своей возлюбленной Ульяне. Девушку 23-летний наследник шансонье Михаила Круга встретил на шоу "Давай поженимся!". А теперь стало известно, что влюбленные стали мужем и женой.

Торжество прошло еще 1 августа, но Александр и Ульяна держали это в тайне. Только после медового месяца сын Круга сделал публичное признание.

"Мы поженились! В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливый. Если человек влюбился — он готов делать все для этого человека. Стать для него всем. Мы решились на прекрасный шаг — создать свою собственную семью", — написал Александр на своей странице в соцсети.

Начинающий артист объяснил, как ему удалось скрыть такое событие от общественности. Оказывается, они с Ульяной просто расписались в загсе. Пышного банкета не было. Но молодожены сразу пояснили, что через год закатят такую свадьбу, что все обзавидуются.

Мама Александра Ирина тоже дала комментарий. По ее словам, Круг-младший не согласился принять помощь, поэтому влюбленные и отложили банкет на год. "Раскрою секрет. Он хочет эту свадьбу сам оплатить, отказывается от помощи, хочет сам накопить и сделать все сам. Это правда", — заявила она в эфире "Давай поженимся!".

Напомним, сын шансонье в прошлом году пришел на шоу "Давай поженимся!" и заявил Ларисе Гузеевой, что ищет невесту. При этом музыкант пожаловался, что девушки, которые встречались ему ранее, не были настроены на создание семьи. Александр надеялся, что сваха поможет ему встретить ту самую.

Гузеева не подвела. Ульяна сразу приглянулась Александру, ведь она, как и его мама по знаку зодиака Овен. После шоу молодые люди продолжили общение, а во время отдыха в Таиланде Круг встал перед любимой на одно колено и протянул ей кольцо. Девушка явно не ожидала, что отпуск обернется помолвкой, но в итоге приняла предложение любимого.