Путин озвучил послание своим китайским братьям и сестрам

Мы с вами на правильном пути — такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь к жителям КНР по просьбе китайского участника заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В ответ на просьбу представителя КНР сказать что-то "своим китайским братьям и сестрам", чтобы жители Поднебесной лучше понимали Россию, Владимир Путин подчеркнул, что взаимодействие двух стран в высшей степени важно и для китайского, и для российского народов.

Москве и Пекину "нужно так держать, нужно дорожить сложившимися между нами отношениями и делать все, что зависит от каждого из нас, где бы мы ни находились", заявил президент России.

Владимир Путин также пообещал, что для поддержания и развития российско-китайских отношений будет делать все необходимое, как и председатель КНР Си Цзиньпин.

До того в ходе заседания "Валдая" российский лидер заверил, что Россия, как и было обещано, установит безвизовый режим для граждан КНР в ответ на аналогичный шаг Пекина. Говоря о причинах, по которым этого не сделали до сих пор, Владимир Путин подчеркнул, что "бюрократия во всех странах работает соответствующим образом".