Путин предостерег "кое-кого, готовящего ядерные испытания"

Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме "Валдай", что Россия уверена в своем ядерном щите.

Президент при этом затруднился сказать, что будет через год с ДСНВ, даже если США согласятся с предложением России продлить его на год на текущих условиях, то есть сохранить статус-кво. Если США не нужно будет продление ДСНВ, то и России не нужно, отметил глава государства.

По словам Путина, у России могут появиться и новые системы вооружения вслед за "Орешником".

Также президент напомнил, что Россия не размещает тактическое ядерное оружие нигде за рубежом, кроме Беларуси. Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие сегодня в разы мощнее, чем бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки.

Россия видит, как "кое-кто готовит ядерные испытания", и сделает то же самое, если их проведут, сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о предложении по ДСНВ, предупредил, что мир находится на пороге ситуации, когда можно остаться без каких-либо документов, регулирующих область стратегической стабильности и безопасности.

Путин 22 сентября на заседании Совета Безопасности заявил: Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, после его истечения. В дальнейшем решение о сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.

В Белом доме позже сообщили, что с предложением Путина ознакомились. Но официальной реакции на него так и не последовало.