Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Сербской

Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил Кремль 2 октября.

Они побеседовали на полях заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло в Красной Поляне в Сочи.

"Мне очень приятно видеть прогресс в России. У меня была возможность 9 мая присутствовать на Параде Победы – это было впечатляюще. Я опять рад быть в России, иметь возможность с Вами обсудить наши двусторонние отношения, которые хорошие, стабильные, стратегические", - сказал Милорад Додик президенту России.