Тысячи госслужащих в США попадут под сокращения в связи с шатдауном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 2 октября.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Трампа есть "законные полномочия" уволить тысячи людей.

Увольнения могут нарушить закон, запрещающий федеральным ведомствам брать на себя новые расходы без одобрения Конгресса, заявляют юристы. Речь идёт о выплатах выходных пособий.

Трамп на фоне шатдауна допустил сокращение управляемых демократами ведомств.



Ранее Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска 334 904 человека из-за шатдауна, что составляет почти половину гражданских сотрудников министерства.