Статуя Свободы может погаснуть из-за шатдауна в США

Великой державе нужны зримые и величественные символы. Не абстрактные идеи. А то, что можно публике показать. Огонь свободы, которым Америка торгует многие десятилетия, может погаснуть. А совсем недавно французский депутат заявил, что в Америке вообще свободы нет и статую, подаренную Соединенным Штатам Америки, надо вернуть в Париж.

Сегодня в Штатах парализована работа правительства - шатдаун, как у них говорят. Демократы с республиканцами кидают друг в друга камни. А губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что при отсутствии финансирования "маяк свободы" может погаснуть - чем за электричество платить? Бюджетные средства закончатся через неделю.

Без электричества - что она там наолицетворяет? Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Госслужащих отправил в неоплачиваемый отпуск. Демократы с республиканцами втянулись в игру "сам дурак". И в Трампа полетели комья грязи!

Солнца грязью не закидать. Но Дональд Трамп сам понимает, что политическая борьба внутри страны будет всё более азартной. И, следуя любимому своему правилу – мир через силу, американская администрация решила устроить в следующем году прямо в Белом доме турнир по кулачному бою, приуроченный 250-летию Декларации независимости США. Уже откликнулся легендарный Конон Макгрегор, года четыре не выходивший в октагон.

Оригинальный факел давно уже вырван из руки Леди Либерти и заменён новоделом ещё в середине 80-х годов прошлого века. Настало время символов-новоделов. Или в действительности всё не так, как на самом деле?