Mash: Любовь Успенская сломала руку

С популярной исполнительницей Любовью Успенской случилось несчастье. Сообщается, что прославленная певица сломала руку. В результате певица отменила ближайшие концерты и корпоративы, сегодняшнее выступление в Екатеринбурге не состоится, передает Mash.

Впрочем, представители Любови Успенской говорят, что все сорвалось "по техническим причинам". А вот сотрудники площадки утверждают, что звезда шансона не сможет выйти на сцену из-за проблем со здоровьем.

Сама Любовь Успенская пока не прокомментировала информацию о том, что серьезно травмировала руку. Отметим, что певица считается одной из самых успешных и востребованных артисток в отечественном шоу-бизнесе. График Успенской расписан на недели вперед. Певица со своими выступлениями кочует по городам и весям. Причем часто в ее концертах принимает участие единственная дочь Татьяна Плаксина.

Артистка буквально былинки сдувает с наследницы и старается выполнять каждое ее желание. Любовь Успенская не отпускает от себя дочь и старается проводить с ней как можно больше времени.