Пятеро норвежских военных пропали на границе с Россией

Пять норвежских военнослужащих пропали во время учений в провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью.

Солдаты принимали участие в двухнедельных учениях, где отрабатывали навыки маскировки. Маневры завершились 2 октября, но 10 солдат не вышли к месту сбора в назначенное время, передает РИА Новости.

Пятеро нашлись: трое вышли сами, двух обнаружил спасательный вертолет. Поиск еще пяти продолжается. В полиции предполагают, что они могли перепутать место встречи, заблудились или произошел несчастный случай.

Подполковник Аудун Йорстад заявил, что это не первый подобный случай пропажи военнослужащих.