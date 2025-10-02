Шатдаун в США привел к задержкам поставок оружия на Украину

Поставки американского оружия Украине могут задержаться из-за приостановки работы правительства США.

Дискуссии о военной помощи Киеву приостановлены, пишет издание The Telegraph. Украинская сторона планировала с представителями США встречи по разным вопросам. Теперь они меняют планы на ближайшие недели.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются", - сообщил собеседник издания.

Шатдаун может свести на нет недавнее потепление в отношениях Киева и Вашингтона, считает источник.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за непринятия бюджета конгрессом.