Загадочное исчезновение Кличко сорвало заседание Совета обороны

Заседание Совета обороны украинской столицы перенесли на понедельник. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, прямо перед совещанием пропал мэр Киева Виталий Кличко.

Как написал постоянно конфликтующий с Кличко Ткаченко в Telegram, мэр столицы Украины просто не нашел времени для заседания. В результате, по словам главы военной администрации, так и не приняты решения по ряду важных вопросов.

Ткаченко пригрозил, что у Совета обороны может остаться один руководитель – как, в общем-то, и предусмотрено законом. Кличко могут отстранить, если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для вопросов обороны и жизни города.